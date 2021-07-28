فازت بذهبيتين.. لماذا هجرت هذه الرياضية كل وسائل التواصل الاجتماعي؟

2021/07/28 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السباحة الأسترالية أريارن تيتموس، التي فازت بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو 2020 في سباقي 200 متر و 400 متر سباحة حرة، تحدثت عن سبب حذفها كل تطبيقات التواصل الاجتماعي على هاتفها.

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