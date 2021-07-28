النصر عن الانتخابات المقبلة: ستجري في موعدها ومن يريد تعطيلها ’سيخسر سياسياً’

2021/07/28 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، إن الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد، فيما أشار إلى أنه من يريد تعطيل مسيرتها "سيخسر سياسياً".

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وأوضح عضو الائتلاف أحمد الوندي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تموز 2021)، أن "الإنتخابات ستجري في 10/10، والعجلة ماضية في طريقها، ولن يوقفها إلا أحداث استثنائية، وأي جهة تعمل على عرقلة إجراء الإنتخابات ستخسر مستقبلها السياسي".

وأضاف، "عيوننا مفتوحة على إجراءات مفوضية الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات، ونراهن على الرقابة الأممية لضمان نزاهتها، وسيكون لنا موقف صادم إن تعالت لدينا مؤشرات عدم نزاهة وعدالة العملية الإنتخابية".

وتابع، "أننا ندعو لمشاركة جميع القوى السياسية بالإنتخابات، ونراهن على وعيها وإلتزامها ومنافستها الشريفة، لضمان كسب ثقة الشارع بقواه ونظامه السياسي، ونحث الشعب على المشاركة الواسعة لتحقيق الإصلاح والتغيير ومَن لا يُغيّر فلا يلومّن الحظ والمؤامرة".

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.

وقالت المتحدثة بإسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تموز 2021)، إنه "لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ20 من شهر حزيران الماضي".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

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