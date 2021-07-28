انطلاق حملة لتوعية الشباب بالمشاركة في الانتخابات

2021/07/28 | 19:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت منظمة التنمية المدنية في مدينة السليمانية حملة بعنوان "رابه" بمعنى "استعد" لتشجيع الشباب للمشاركة في الانتخابات واختيار ما يجدوه مناسبا ليكون ممثلا لهم، بحضور محافظ السليمانية وممثلي مكتب الانتخابات ومجموعة شباب.

وتحدثت هانا شوان في منظمة التنمية المدنية " ان الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب على التصويت في الانتخابات القادمة ,وتجاوز الصعوبات التي يعيشونها من يأس وفقدان الأمل في تصحيح المسار الديمقراطي وحرية الرأي التي عصفت بالعراق عموما، ومن خلال هذة الحملة ندعو الشباب الى الذهاب الى صناديق الاقتراع لاختيار ما يرونه مناسبا للمرحلة المقبلة ويكونو ممثلين عنهم في المحافل السياسية ويعبر عن ما يمرون به من صعوبات ومشاكل حياتية وتحقيق احلامهم وطموحاتهم وأهدافهم المستقبلية."

وعن الحملة قالت الشابة نسرين فؤاد الحاضرة في الحملة " الوضع سيء جدا هنا ولا نعرف الى اين نتجه نحن نعاني صعوبات اقتصادية بالعمل والحياة ولا توجد فرصة للتوظيف بسبب الأزمات الاقتصادية ,وهو ما يدفعنا على عدم الذهاب الى الانتخابات والمشاركة فقدنا الامل بكل شي، اعتقد ان هذة الحملة مفيدة وسوف تأتي نتائجها إذا شعرنا نحن الشباب بالديمقراطية والنزاهة في الانتخابات المقبلة ."

PUKmedia عدنان الجاف

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