ثقافة كوردستان تعلق على ادراج هورامان ضمن قائمة التراث العالمي

2021/07/28 | 19:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان بيانا بشان ادراج منظمة اليونسكو منطقة هورامان ضمن قائمة التراث العالمي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاربعاء، انه في الجلسة 44 لجمعية التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التي عقدت يوم الثلاثاء 27/7/2021، في مدينة فوجو الصينية وبحضور ممثلي 139 دولة، تم تسجيل منطقة هورامان كمنطقة ثقافية-تاريخية على مستوى العالم ضمن قائمة التراث العالمي.

وتقول منظمة اليونسكو، ان "منطقة هورامان وجبالها هي ثقافة سكان هورامان.



الهوراميون كجزء من الكورد يعيشون منذ 3000 عام قبل الميلاد في المنطقة، يقومون باعمال الزراعة وتربية الحيوانات في قلب جبال زاكروس، في محافظتي سنة وكرماشان على طول حدود غربي ايران، ويتكونون من جزئين رئيسيين، في الوسط والشرق زاورو (في محافظة سنة) وفي الغرب لهون (في محافظة كرماشان)".

واضافت، ان "سكان هورامان بقوا في المنطقة باستمرار وقضوا حياتهم، ويتميزون بخصال مختلفة منها البناء على الحجر، الكهوف، الجبال والاقامة في بقايا امكنة مؤقتة ودائمة، الاثار، الطرق، القرى، القلعة والعديد من الامور الاخرى".

وتوصل لنا هذه الانجازات بان الثقافة الغنية على هذه الارض محل فخر لجميع الذين يعتبرون انفسهم جزءا من شعبنا، وان تسجيل هورامان من قبل اليونسكو اسعدنا جميعا، لذلك يجب المحافظة على ثقافة هذه المنطقة الاصيلة كمصدر غني وثمين لشعبنا".

وقالت الوزارة في البيان، "نهنئ انفسنا وقوميتنا وجميع سكان هورامان ونشكر جميع الذين بذلوا جهودا حثيثة على مدى سنوات للتوصل الى هذا الانجاز.



نشكر منظمة يونسكو وان مساعيها محل شكر".

PUKmedia

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