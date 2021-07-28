2021/07/28 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة بداية جديدة للانتقال من اقتصاد الحروب إلى اقتصاد السلام والتنمية والبناء.وقال صالح في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المستشار الاقتصادي يعلق على زيارة الكاظمي الى امريكا المركز الخبري الوطني.

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