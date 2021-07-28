2021/07/28 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يقتصر فشل الإعلام المصري على تبرير تجاوزات أجهزة الدولة بهذا الأسلوب المكشوف، بل يتجسد كذلك في وسائل الدعاية "المنقرضة" لشخص الرئيس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فشل الحكومة المصرية في مخاطبة شعبها.. والعالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فشل الحكومة المصرية في مخاطبة شعبها.. والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).