محافظة عراقية تعلن افتتاح منافذ التلقيح يومي الجمعة والسبت

2021/07/28 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بابل

أوضح مصدر في صحة بابل، اليوم الاربعاء، موقف منافذ التلقيح في المحافظة يومي الجمعة والسبت.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "منافذ التلقيح في بابل ستبقى مفتوحة يومي الجمعة والسبت بالتزامن مع زيادة اقبال المواطنين على أخذاللقاح".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، عن تسجيلها ارتفاعا غير مسبوق في موقفها اليومي، حيث سجلت أكثر من 13 آلاف إصابة ووفاة 66 حالة بكورونا.

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