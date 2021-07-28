قائد شرطة ديالى يكشف عن تفاصيل مقتل عداء رياضي من قبل عنصر امني

2021/07/28 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / كشف قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري عن تفاصيل مقتل عداء رياضي على يد عنصر امني لعدم امتثال" الضحية للأوامر الامنية .مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية "كافة" بحق القاتل.وقال الشمري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه إن "ماحدث أمس هو خطأ كبير في استخدام القانون، بعد ورود مناشدات من قبل عدد من المواطنين من اهالي حي التحرير الى قسم شرطة النجدة والدوريات بوجود عدد من أصحاب الدراجات النارية ذات الاصوات العالية يستقلون دراجات نارية بشكل متهور (التفحيط) مما يتتسبب بأزعاج المواطنين وخطورة على السيارات والمارة .وأضاف أن "دورية من قسم شرطة النجدة خرجت الى مكان تجمع الدراجات علي الطريق الرئيسي المؤدي الى منطقة التحرير اكبر احياء بعقوبة وبسبب عدم امتثال اصحاب الدراجات لأوامر الدورية بإخلاء الطريق وعدم استخدام / التفحيط / أصر أصحاب الدراجات على البقاء، وبتصرف متسرع من قبل احد افراد الدورية باطلاق طلقة نارية بالهواء لغرض اخلاء الطريق مما أدى الى إصابة أحد سائقي الدراجات وتم نقله الى المستشفى وبعدها فارق الحياة".وأشار الى توقيف المنتسب الذي اطلق النار مع ضابط الدورية، وتشكيل لجنة مختصة للتحقيق بالحادث مؤكداً اهمية " تنفيذ الواجبات بعيداً عن الانفعالات والتسرع وعدم استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المواطنين"./انتهى

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