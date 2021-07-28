الصحة العالمية: لا ننصح حالياً تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا

2021/07/28 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها لا تنصح حاليا تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا بسبب انعدام بيانات كافية حول فعالية هذا الإجراء.وقالت مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبرايان، خلال مؤتمر ردت خلاله على أسئلة الصحفيين : أكدنا بوضوح أنه لا تتوفر حاليا معلومات كافية لتصدير نصيحة حول هذه المسألة.وشددت أوبرايان على أن منظمة الصحة العالمية : لا تنصح تلقي جرعات معززة من أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أن : هناك دراسات مكثفة تجري في الوقت الراهن حول استخدام الجرعات المعززة.وتابعت اوبرايان : نعرف أن بعض الدول بدأت أن تنصح بتلقي الجرعات المعززة، ندعوها جميعا إلى الاعتماد على البيانات.وازدادت المناقشات حول مدى ضرورة تلقي الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في ظل انتشار سلالات جديدة خاصة نسخة / دلتا/ المكتشفة لأول مرة في الهند والتي تعتبر أكثر عدوى مرتين وأكثر خطورة مقارنة مع سابقاتها./انتهى3

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