مسؤول: زيارة

2021/07/28 | 19:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اعتبر مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة بمثابة بداية جديدة للانتقال من اقتصاد الحروب إلى اقتصاد السلام والتنمية والبناء.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، …

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