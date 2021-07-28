2021/07/28 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المدير التنفيذي لشركة الخط السريع طهران – شمال، عيد شهسواري، عن افتتاح “أضخم نفق في منطقة غرب آسيا” غدا الخميس.وأشار سعيد شهسواري إلى أن “نفق “البرز الشرقي” يبلغ طوله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تستعد لافتتاح أضخم “نفق” في غرب آسيا المركز الخبري الوطني.

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