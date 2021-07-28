المصائب لا تفارق لبنان.. حريق ضخم يلتهم غابات عكار

2021/07/28 | 19:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطور الحرائق التي اندلعت في قضاء عكار، لا سيّما القبيات وبلدة بينو.

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