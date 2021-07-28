مكافحة الإرهاب يعلن عن تنفيذ عمليات في 5 محافظات ويوضح نتائجها

2021/07/28 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن تنفيذه عمليات متزامنة في خمس محافظات، خلال الأيام الماضية.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجهاز مستمر في عملياته النوعية لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، وعملت مفاصل الجهاز خلال المدة الماضية على دراسة وتحليل بيئة التهديدات والعمليات الإرهابية في مناطق مختلفة من العراق، وعلى إثر هذا التحليل أعدت خطة استخبارية لتعقب فلول التنظيم والقيام بعمليات مستمرة للاطاحة بالتنظيم الإرهابي". وأضاف النعمان، أن "العمليات لن تقتصر على مكان معين، بل هي مستمرة في كل المناطق التي تتواجد فيها بقايا التنظيم". وتابع أن "الجهاز نفذ خلال الأيام الماضية أكثر من عملية في خمس أو ست محافظات في وقت واحد". ونوه النعمان بأن "هذا يدل على استمرار قدرة الجهاز واستعداده القتالي واللوجستي". وعن نتائج تلك العمليات أوضح أنه تمت "في اليومين الماضيين الاطاحة بأربعة عشر إرهابيا في مناطق مختلفة في الموصل وصلاح الدين وكركوك وايضا في ضواحي بغداد وفي الانبار".وتابع "نجحنا أيضاً بتفكيك ما يسمى كتيبة القعقاع بالتنسيق مع جهاز الاسايش في السليمانية وهذا التنسيق والعمل وتبادل المعلومات يسهم بتكامل المعلومات الاستخبارية تمهيدا للقيام بعمليات تطيح بمزيد من عناصر عصابات داعش".

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