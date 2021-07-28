2021/07/28 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن تنفيذه عمليات متزامنة في خمس محافظات، خلال الأيام الماضية، فيما اعلن عن نتائجها.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الارهاب تعلن نتائج عملياتها في 5 محافظات المركز الخبري الوطني.

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