تعالوا نفكر.. لماذا الاهتمام الكبير من الفاتيكان بلبنان؟

2021/07/28 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مبادرة من الفاتيكان التي تتعلق بحل الأزمة السياسية في لبنان، وحدوث عدد من الزيارات من كاردينلات بارزين في الهيكل الإداري بالفاتيكان إلى لبنان، مقابل زيارات من عدد من الشخصيات اللبنانية الهامة إلى الفاتيكان، إضافة إلى تعبير البابا فرنسيس عن اهتمامه بلبنان عدة من المرات، بجانب محاولة الفاتيكان طرح أفكار لمحاولة حل المشكلة السياسية في لبنان، يفصّل لكم الكاتب والمحلل السياسي، طارق عثمان، في هذه الحلقة من "تعالوا نفكر" أسباب الاهتمام الكبير من الفاتيكان بلبنان.

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