النيران تلتهم مساحات واسعة من غابات لبنان.. ونداءات استغاثة (فيديو)

2021/07/28 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشهد منطقة القبيات في عكار شمالي لبنان، الأربعاء، حريقا ضخما في غاباتها، حيث امتدت حرائق الأحراج والغابات إلى الأماكن السكنية، وقضت على مساحات كبيرة من الأشجار، وأسفرت عن مقتل شخص.

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ويحاول عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني إخماد الحرائق الهائلة، بمساعدة متطوعين وأهالي المناطق والقرى المجاورة.

غابات عكار الفريدة من نوعها في منطقة حوض المتوسط تحترق.وارزاق الناس تحترق، قلوبنا مع الأهالي في بلدات: القبيات- عندقت - جبل اكروم - ومحيطهماللهم بردا وسلاما على عكار واهلها#انقذو_القبيات #عكار_تحترق pic.twitter.com/7fZ2gLraK0

— محمد السيد (@mohamadalsayedd) July 28, 2021

وأدت الحرائق إلى وفاة متطوع متأثرا بإصابته، إثر سقوطه على رأسه وهو يساهم بإخماد النار في بلدة كفرتون.

وقال مختار بلدة القبيات، إن الحريق اندلع في 5 أماكن مختلفة، فيما أدت سرعة الرياح إلى امتداد الحرائق، وعملت طوافات الجيش على إطفائه.

وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون، تطور الحرائق التي اندلعت في قضاء عكار، لا سيّما القبيات وبلدة بينو.

وطلب عون من قيادة الجيش والدفاع المدني "بذل كل الجهود لإطفائها والحؤول دون امتدادها إلى المنازل، ومساعدة الأهالي".

كما أعطى الرئيس اللبناني توجيهاته في حال تطورت الحرائق، بالاستعانة بدولة قبرص للمساهمة في إخماد النيران.

- سكاي نيوز

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