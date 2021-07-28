بافل طالباني: ادراج هورامان ضمن قائمة التراث العالمي مكسب تاريخي

2021/07/28 | 20:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بحفاوة بقرار تعريف هورامان كمنطقة تراثية عالمية من قبل لجنة الثقافة والتراث في منظمة يونسكو، مشيرا الى ان القرار محل سرورنا جميعا.

واضاف طالباني في بيان، ان هورامان منطقة كوردستانية مهمة وتاريخية ولها الدور المتقدم في تطوير المجالات الثقافية والادبية والاجتماعية لشعبنا.

وقال الرئيس المشترك، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يهنئ شعب كوردستان العزيز بحرارة ومنطقة هورامان، متمنيا ان يكون الجميع متعاونين من اجل تطوير اكثر للمجال الثقافي والتراثي وحماية الاماكن القديمة.

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