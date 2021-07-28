لاعب تجذيف عراقي ينافس على المراتب من 12 الى 18 بأولمبياد طوكيو

2021/07/28 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- طوكيو

أكد لاعب التجذيف العراقي في أولمبياد طوكيو محمد رياض، اليوم الأربعاء، انه ينافس على المراتب بين 12 الى 18 خلال الجولتين المرتقبة له بعد ان كان في المرتبة 21 في أولمبياد البرازيل.

وقال رياض في حديث لـ(بغداد اليوم): "انافس مع 32 لاعبا في بطولة التجذيف بأولمبياد طوكيو على المراكز مابين 12 الى 18 ".

وأضاف انه "من المقرر ان تجرى الجولة الاخيرة يوم غد لتحديد المراكز وفي حال عدم صحو الطقس تؤجل الى مابعد غد"، مشيرا الى انه "يسعى الى المنافسة بقوة لنقل اسم العراق بعد ما كان في المرتبة 21 في أولمبياد طوكيو".

وأفاد رياض انه "مستمر بالتدريب مع المدرب الفرنسي في القرية الأولمبية"، داعيا الجماهير الرياضية العراقية الى "دعمه إيجابيا".

ووجه رياض رسالة الى الاعلام العراقي قائلا "أتمنى ان يكون داعم حقيقي وان ينقل الحقيقة كما هي وتصنيفي سابقا في اولمبياد البرازيل 21 وسأحقق رقم جديد".

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