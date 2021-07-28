2021/07/28 | 20:14 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يلتقي برئيسة البرلمان الامريكي نانسي بيلوسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/28 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي برئيسة البرلمان الامريكي نانسي بيلوسي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي برئيسة البرلمان الامريكي نانسي بيلوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).