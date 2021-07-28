2021/07/28 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمديد أوقات الدوام الرسمي في مراكز اللقاحات حتى الثامنة مساءً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد أوقات الدوام الرسمي في مراكز اللقاحات حتى الثامنة مساءً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد أوقات الدوام الرسمي في مراكز اللقاحات حتى الثامنة مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).