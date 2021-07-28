2021/07/28 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيسة البرلمان الأميريكي: سنتعاون لحل المشاكل الاقتصادية مع العراق

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