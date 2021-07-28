سياسة أرسطو بين الخطابة والسفسطة - زهير الخويلدي

2021/07/28 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "السياسة هي فن قيادة الناس الأحرار".



لقد ألف أرسطو الفيلسوف اليوناني، (384-322 قبل الميلاد)، أطروحتين رئيسيتين حول مسألة الجمهور والتلقي: البلاغة والشعر.



إنهم يتعاملون، في السياق الخاص لليونان في القرن الرابع قبل الميلاد، مع الدور الأساسي للجمهور والخطابة، والتي أصبحت أساس المجتمع في ذلك الوقت، سواء في المحكمة أو في المحكمة أو التجمع السياسي أو المسرح.



إن تأملاته حول الموضوع ذات أهمية كبيرة في ......





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