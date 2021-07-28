احترم نفسك سيدي - محمد الرحالي

2021/07/28 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي قالت:" احترم نفسك سيدي قلت دعيني هذا موعدي لأغازل تلك العيونيظهر أني أحببتك عن بعد وهذا مقصدي فاخنعيونفسي لا تجهدي ليس لي سوى عينيك فافني نفسكفي حضني في شفتي تنهدي فجرحي لن تداويه خمارات البلد وسلي عني ففي تاونات مسقط رأسي وفي فاس مولديقد أتاك الحب فاحضنيه واعشقي حبيبا أتاك وغنيدالقصيدة وأنشدي فلن يحبك مثلي ......





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