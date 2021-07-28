النصر: الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد

2021/07/28 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، إن الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد، فيما أشار إلى أنه من يريد تعطيل مسيرتها “سيخسر سياسياً”.وأوضح عضو الائتلاف أحمد الوندي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الإنتخابات ستجري في 10/10، والعجلة ماضية في طريقها، ولن يوقفها إلا أحداث استثنائية، وأي …

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