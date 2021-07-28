وزير النفط يعلن موعد البدء باستثمار الغاز في العراق

2021/07/28 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أن حكومة العراق تعتبر الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي أولوية؛ وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد.وقال إسماعيل في تصريحات صحفية تابعها “النور نيوز”، إن “العراق يتجه بشكل واضح نحو الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية، حيث أعلنت قرارات وزارية في هذا …

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