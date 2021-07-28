2021/07/28 | 20:26 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجهاز نفذ خلال الأيام الماضية أكثر من عملية في خمس أو ست محافظات في وقت واحد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب يطيح ب 14 ارهابي ويفكك كتيبة القعقاع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب يطيح ب 14 ارهابي ويفكك كتيبة القعقاع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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