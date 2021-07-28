الكاظمي يصل مبنى الكونغرس الاميركي

2021/07/28 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، في مبنى الكونغرس الاميركي.

وقالت رئيسة البرلمان الأميركي، خلال لقائها رئيس الحكومة العراقية، "نتطلع للعمل مع العراق لمواجهة جائحة كورونا وتوزيع اللقاحات".

وأضافت، "سنتعاون لحل المشاكل الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا ".

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