مديرية شرطة البصرة: المتوفى مطلوب بجريمة قتل إلى مكافحة إجرام المحافظة

2021/07/28 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية شرطة البصرة، توضيحا بشأن وفاة المواطن هشام محمد الخزاعي.

وذكرت المديرية في بيان أنّ المتوفى مطلوب بجريمة قتل إلى قسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاضي وفق قانون العقوبات.

وأضاف البيان، أنّ توقيف المتهم ليس له علاقة بتشابه الأسماء إنما بجريمة القتل، مشيراً أنّ مديرية شرطة محافظة البصرة تتابع وباهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول أسباب الوفاة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ولن تتهاون بمحاسبة المقصرين.

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