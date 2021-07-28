2021/07/28 | 20:33 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان يتوعد مافيات الاراضي في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/28 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان يتوعد مافيات الاراضي في نينوى) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان يتوعد مافيات الاراضي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).