شاهد.. لحظة اندلاع حرائق هائلة في الغابات جنوب تركيا

2021/07/28 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبرت حرائق الغابات التي اندلعت في محافظة أنطاليا الساحلية جنوب البحر المتوسط في تركيا، الأربعاء، السكان على إخلاء مناطقهم، بحسب بيان صادر عن إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية (آفاد).

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