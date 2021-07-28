تمديد أوقات الدوام الرسمي في مراكز لقاحات كورونا

2021/07/28 | 20:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، تمديد أوقات الدوام الرسمي في مراكز اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.

وقال الغزي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، أن "التوجيهات صدرت إلى وزارة الصحة، بتمديد عمل المراكز الصحية الخاصة باللقاحات، حتى الثامنة مساءً بدلاً من الواحدة بعد الظهر، من ضمنها يومي الجمعة والسبت، من أجل فسح المجال أمام المواطنين، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً لتلقي اللقاحات".

وأضاف، أن "الموقف اليومي للقاحات بدأ يتصاعد خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد الملقحين هذا اليوم، إلى (117) ألف مواطن، مهيباً بالمواطنين، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعم جهد الملاكات الطبية والصحية في وزارة الصحة، في مواجهة جائحة كورونا".

ودعا المواطنين كافة، إلى "الإسراع بتلقي اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة من مناشئ عالمية رصينة، ومصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، حفاظاً على حياتهم من الإصابة بوباء كورونا".

PUKmedia اعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء

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