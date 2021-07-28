2021/07/28 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، عن وجود اتفاق حكومي مع شركات استثمارية لتوفير الخدمات لأراضي مبادرة السكن.وقال عبد اللطيف في حديث للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة بدأت اتفاقاً مع شركات استثمارية لتوفير الخدمات للأراضي التي ستوزع بين المواطنين ضمن مبادرة السكن التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأضاف، أن "مشروع إعمار مدينة الصدر سيشمل بناء 90 ألف وحدة سكنية".

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