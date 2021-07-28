تكريسا لهيمنة اليمين عليه / قيادة حزب العمال البريطاني تقرر حظر نشاط منظمات ماركسية ويسارية داخله - رشيد غويلب

2021/07/28 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في العشرين من تموز الجاري صوتت اللجنة التنفيذية بأكثريتها اليمينية على حظر نشاط 4 منظمات يسارية في إطار الحزب.



بالإضافة إلى طرد ألف من أعضاء الحزب اليساريين.



ويمثل هذا القرار غير المفاجئ محطة متقدمة في الهجوم على يسار الحزب.وفور صدور القرار تدفقت بيانات الاستنكار والتضامن مع اليسار من قبل شخصيات بارزة في الحزب مثل زعيمه السابق جيرمي كوربين، ومن العديد من كوادر الحزب وناشطيه.وشددت البيانات ......





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