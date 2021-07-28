الشيخ الخزعلي: لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق

2021/07/28 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، انه لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق، موضحا ان بيان وزراء خارجية العراق وأمريكا لم يوضح […]

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