لبنان: قرار حكومي بإغلاق المؤسسات العامة وتنكيس الأعلام في ذكرى تفجير مرفأ بيروت

2021/07/28 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إغلاق جميع المؤسسات العامة في البلاد، وتنكيس الأعلام في 4 أغسطس/ آب، ذكرى تفجير مرفأ بيروت.

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