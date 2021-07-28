بغداد: 6 حرائق في مناطق الكرخ خلال 24 ساعة فقط (صور)

2021/07/28 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأربعاء، حصيلة الحرائق التي اندلعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قاطع الكرخ بالعاصمة بغداد.

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وبحسب بيان المديرية، اطلع عليه "ناس" (28 تموز 2021)، فان عمليات الاخماد لمراكز مديرية دفاع مدني بغداد/الكرخ خلال الـ24 ساعة الماضية كانت على النحو الاتي":

١ مركز الغزالية يخمد حادثاً داخل محل لبيع المواد الإنشائيه في عمارة سكنية، وإنقاذ اطفال من الطابق الأول عن طريق السلالم، والبسبب تماس كهربائي داخلي.

٢ مفرزة م ١٤ اخمدت حادث حريق داخل مخبز مع فرن في منطقة ابو دشير بسبب تسرب غاز.

٣ مركز التاجي يخمد حادث حريق داخل غرفة في الطابق الثاني في منطقة (رقية فاضل) بسبب تماس كهربائي.

٤ مركز الغزالية يخمد حادث حريق داخل كوفي شوب في منطقة شارع الضغط بسبب تماس كهربائي داخلي.

٥ مركز المحمودية مع مفرزة ج ٢٢ يخمدان حادث حريق داخل مطعم ’حجي حسين’، وإنقاذ مبلغ قدره ٤ ملايين دينار عراقي، وتم تسليمه اصولياً، والسبب تماس كهربائي.

٦ مركز المنصور يخمد حادث حريق داخل مكتب لشركة زهرة الصالحية التابع إلى الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية في مجمع الصالحية السكني جراء تماس كهربائي داخلي.

وأكد البيان، أن "جميع الحوادث المذكورة في أعلاه لم تسجل اضرار بشرية".

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