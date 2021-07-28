“تنسيقية المقاومة” توضح موقفها من الحوار الاستراتيجي والانسحاب الأمريكي

2021/07/28 | 21:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية، بياناً من ست نقاط حول الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ومسألة الانسحاب الأمريكي من العراق.وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “على الرغم من أن نتيجة الحوار المنعقد بين الحكومة الحالية والإدارة الأمريكيّة والتي خرجت ببيان حمّال وجوهٍ، وغيرَ صريحٍ، بل يحمل …

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