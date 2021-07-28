الآسايش تعتقل ارهابيين بارزين في داعش وعصابة ارهابية بمحافظتي السليمانية وحلبجة

2021/07/28 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة الاسايش في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اعتقال ارهابيين اثنين بارزين ينتميان الى عصابات داعش الاجرامية، وعصابة ارهابية اخرى في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وقالت المؤسسة في بيان: ان آسايش السليمانية وبالتعاون مع آسايش شارزور، اعتقلت ارهابيين اثنين بارزين في تنظيم داعش الارهابي ومجموعة ارهابية في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وجاء في البيان: ان آسايش السليمانية وبالتعاون مع آسايش شارزور، اعتقلت ارهابيين اثنين بارزين في تنظيم داعش الارهابي عملت على الاختباء كخلية نشطة في حدود اقليم كورستان وكانت تحاول اعادة تنظيم نفسها للاخلال بأمن اقليم كوردستان وحياة المواطنين وتنفيذ مرامهم ومخططاتهم، مبينة ان عملية الاعتقال جاءت بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن وجود مجموعة لخلية ارهابية نشطة لداعش الارهابي خططت لاعادة تنظيم نفسها لتنفيذ اعمال ارهابية في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة.

على الفور وبأمر واشراف من رئيس مؤسسة الاسايش في الاقليم، فتح اسايش السليمانية تحقيقا وبعد متابعة دقيقة دامت لشهر والحصول على المعلومات والادلة وتحديد اماكن اختباء الارهابيين ومراقبتهم وبعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق وبقرار من رئيس المؤسسة، تحركت ليلة 28/27 من الشهر الـ 7/ 2021، قوات من عمليات اسايش السليمانية واسايش شارزور نحو محافظة حلبجة، ومن خلال 4 عمليات كبيرة وحملة امنية في الوقت نفسه، تم اعتقال 4 ارهابيين ( ع ، ح ) و ( ل ، ج ) و ( ز ، ح ) و ( ع ، ح ، ع )، اثنان منهما قياديان بارزان في التنظيم الارهابي داعش وشاركا واشرفا على عدد من الجرائم.

من جانب آخر، ومن خلال عملية اخرى في السليمانية، اعتقلت قوات اسايش السليمانية الارهابي ( س .ع ).

وحول هذا الملف الامني، تم فتح تحقيق دقيق وتبين ان الارهابيين المعتقلين مطلوبين وفق المادة 4 ارهابي وكانوا ضمن صفوف مسلحي تنظيم داعش الارهابي في ما يسمى بولاية الجنوب وشاركوا في عدد من العمليات الارهابية واعدوا تنظيمهم في عدد من المدن في العراق واقليم كوردستان وكانوا يرومون لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية، ومن اجل سلامة سير مجرى التحقيقات فأن المعلومات سيتم التحفظ عليها والاعلان عنها الى الرأي العام لاحقا.

نعرب عن شكرنا وتقديرنا للمواطنين الذين دائما كانوا داعمين لمؤسسة الاسايش وحريصين على استباب الامن وسببا لنجاح محاولاتنا.



شكرنا وتقديرنا لجميع قوات الاسايش الذين باتوا يقضين لاجل امن وسلامة اقليم كوردستان ولمواجهة مخاطر الارهاب ومنع انتهاك القانون، ونؤكد مرة اخرى ان جهودنا مستمرة لحفظ اقليم كوردستان وحياة وممتلكات مواطني اقليم كوردستان بالتعاون مع قوات البيشمركة ومكافحة الارهاب وقوات وزارة الداخلية.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآسايش تعتقل ارهابيين بارزين في داعش وعصابة ارهابية بمحافظتي السليمانية وحلبجة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآسايش تعتقل ارهابيين بارزين في داعش وعصابة ارهابية بمحافظتي السليمانية وحلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).