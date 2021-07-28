2021/07/28 | 21:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لرئيسة مجلس النواب الأميركي: العراق ساع لانتهاج كل ما يعزز التهدئة.. ومحاربة الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/28 | 21:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لرئيسة مجلس النواب الأميركي: العراق ساع لانتهاج كل ما يعزز التهدئة.. ومحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لرئيسة مجلس النواب الأميركي: العراق ساع لانتهاج كل ما يعزز التهدئة.. ومحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).