رئيس البرلمان: مطار الموصل اصبح واقعا وحقيقة

2021/07/28 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان مطار الموصل اصبح واقعا وحقيقة.

وقال رئيس البرلمان في تغريدة على تويتر، ان “مطار الموصل اصبح واقعا وحقيقة”.

واضاف “ابارك لاهلي في نينوى هذا المشروع الحيوي”.

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