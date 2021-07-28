نادي النفط يجدد ثقته بباسم قاسم

2021/07/28 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جددت أدارة نادي النفط، اليوم الاربعاء، ثقتها بمدرب الفريق الكابتن باسم قاسم.

وقال امين سر النادي الكابتن مشتاق كاظم، لـ (بغداد اليوم)، ان "الأدارة عبرت عن تمسكها بالمدرب والتجديد له ، خلال اجتماع جمعها به".

واضاف، ان "قرار الأدارة جاء لثقتها الكبيرة بالمدرب، ومن اجل المحافظة على عامل الاستقرار في العملية التدريبية للفريق".

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