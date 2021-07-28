تفاصيل لقاء الكاظمي بنانسي بيلوسي

2021/07/28 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السيدة نانسي بيلوسي

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التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السيدة نانسي بيلوسي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد الاقتصادية وأفق التنسيق السياسي المشترك،

فضلاً عن التعاون في مجالات التعليم، والثقافة، والاستثمار، وغيرها.

ورحبت السيدة بيلوسي بزيارة السيد الكاظمي للولايات المتحدة ولمبنى الكونغرس الأمريكي، مؤكدة دعم أعضاء المجلس خطوات حكومة السيد الكاظمي ومبادراتها ودورها المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد السيد الكاظمي أن العراق ساعٍ إلى انتهاج كل ما يعزز سياسة التهدئة في المنطقة، فضلاً عن مضيه قدماً في تعزيز الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتعزيز أمنه الداخلي، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للاستثمار.

من جانبها أكدت السيدة بيلوسي دعم الكونغرس الأميركي جهود الحكومة العراقية الساعية إلى إنجاح انتخابات تشرين الأول المقبلة .

وشددت السيدة بيلوسي أيضاً على أهمية استمرار التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم للشعب العراقي من خلال المساهمة في توفير اللقاحات.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

28 - تموز - 2021

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