2021/07/28 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي: مطار الموصل أصبح واقعاً وحقيقة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: مطار الموصل أصبح واقعاً وحقيقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: مطار الموصل أصبح واقعاً وحقيقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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