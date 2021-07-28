قيس الخزعلي: لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق .. والقضية كذب وخداع

2021/07/28 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي انه : لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق ولا يوجد أي انسحاب للقوات الأميركية والقضية كذب وخداع.وقال في كلمة متلفزة بمناسبة عيد الغدير انه : لن تكون نتيجة هذه المفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإنما ستكون مجرد تلاعب لفظي.واضاف الخزعلي ان : هذه المفاوضات لم تكن مفاوضات الضحك على الذقون فقط وإنما هي مفاوضات الخديعة.مبينا ان: موضوع أنهاء الوجود القتالي لم يذكر مطلقا على لسان رئيس الإدارة الأمريكية ولا على لسان رئيس الوزراء العراقي.واشار الى ان : بيان وزيري خارجية العراق وأمريكا لم يوضح ما المقصود بالقوات القتالية وماذا تشمل..و بيان سحب القوات القتالية ليس واضحا هل يشمل سحب الجنود المقاتلين.واوضح الخزعلي: كل القضية كما قلنا هي تغيير عنوان وهذا ما نبهنا منه وأشرنا اليه وهذا هو المخطط له ولم يتضمن البيان أي إشارة ولو من بعيد للطيران الأمريكي وانتهاكه للسيادة العراقية ولم يتضمن مطلقا أي عملية خروج أو انسحاب لهذه القوات القتالية.وتابع ان: الطيران الأمريكي يتركز بشكل أساسي فوق بغداد ويستعمل لأغراض التجسس..متسائلا :ماذا يفعل الطيران الاستطلاعي المسيّر فوق محافظات الوسط والجنوب؟وذكر الخزعلي ان : هذا الطيران هدفه الحقيقي التجسس ومراقبة فصائل المقاومة ومراقبة الحشد الشعبي وان عبارة/لن تكون هناك قوات قتالية أميركية/ يعني تحويل تلك القوات إلى مدربين واستشاريين.ونوه الى ان : البيان لم يذكر أي انسحاب لعدد القوات البرية والمعدات وكم من المستشارين سيبقون في العراق؟.وقال الخزعلي ان : مطلبنا وطني ودستوري وشرعي وهو عدم بقاء أي قوات عسكرية في العراق و نحن حذرون من محاولات الخداع الأميركي ولا يمكن أن نثق بهم.واكد الخزعلي ان : أميركا ملأت الخليج بالسفن الحربية للتهيؤ لظهور الإمام المهدي وانها احتلت العراق ولن تخرج بسهولة دون عمل قوي من المقاومة.واوضح ان : تكلفة بقاء القوات الأميركية في العراق ستكون باهظة.مشيرا الى ان : وسائل إعلامية نقلت عن بايدن قوله إن القوات الأميركية باقية ومهمتها ستتغير فقط ..ونقلت ايضا عن قائد في البنتاغون تكيده بقاء 2500 جندي بالعراق على أقل تقديروتابع الخزعلي : نحتاج كلاما صريحا من رئيس الوزراء يؤكد فيه عدم بقاء أي قواعد أميركية جوية بالعراق..مطالبا بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة عدم خرق السيادة من قبل أميركا ومعرفة تواجد جنودها./انتهى3

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