2021/07/28 | 21:47 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوسي تؤكد دعم أعضاء المجلس خطوات حكومة الكاظمي ومجلسها ودورها المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/28 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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