2021/07/28 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

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محمد الحلبوسي: مطار الموصل أصبح واقعاً وحقيقة أبارك لأهلي في نينوى هذا المشروع الحيوي

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