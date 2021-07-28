هجوم مسلح يودي بحياة شخص في بغداد

2021/07/28 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في بغداد، بمقتل شخص على يد مسلحين مجهولين جنوبي الطارمية.

وقال المصدر لـNRTاليوم، (28 تموز 2021)، "مقتل شخص في منطقة البو حيات في اقصى جنوب الطارمية عن طريق مسلحين مجهولين".

وأضاف: "علما ان المنطقة المذكورة تحت سيطرة الجهاز الامني والاهالي يشكون من غياب المجهود الاستخباري".

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