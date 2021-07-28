معلقا باستغراب.. الخزعلي يكشف حقيقة انسحاب القوات الامريكية من العراق

2021/07/28 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الاربعاء، "حقيقة" مفاوضات انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وقال الخزعلي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (28 تموز 2021)، انه "لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأميركية بالخروج من العراق، ولن تكون نتيجة هذه المفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإنما ستكون مجرد تلاعب لفظي".

وأضاف، ان "هذه المفاوضات لم تكن مفاوضات الضحك على الذقون وإنما هي مفاوضات الخديعة، وان القضية كذب وخداع ".

وأوضح ان "البيان لم يذكر أي انسحاب لعدد القوات البرية والمعدات وكم من المستشارين سيبقون في العراق"، مشيرا إلى ان "تكلفة بقاء القوات الأميركية في العراق ستكون باهظة".

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