يحيى رسول يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع التحالف الدولي خلال المرحلة المقبلة

2021/07/28 | 22:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، أهمية تبادل الخبرات مع التحالف الدولي في المرحلة المقبلة.وقال رسول في تصريح للقناة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “العراق ليس بحاجة لأي قوات قتالية أجنبية”، مبينا “حاجة البلاد إلى تبادل الخبرات من التحالف الدولي”.وأضاف، أن “المعركة مع ما تبقى …

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