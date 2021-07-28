رسول: العراق بحاجة إلى تبادل الخبرات مع التحالف الدولي

2021/07/28 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، أهمية تبادل الخبرات مع التحالف الدولي في المرحلة المقبلة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال رسول في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس" (28 تموز 2021)، إن "العراق ليس بحاجة لأي قوات قتالية أجنبية"، مبينا "حاجة البلاد إلى تبادل الخبرات من التحالف الدولي".

وأضاف، أن "المعركة مع ما تبقى من عصابات داعش الارهابية استخبارية، ونعمل على استكمال قدرات القوات المسلحة العراقية".

وحدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، أن علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على ثلاثة ملفات.

وقال رسول، إن "كل ما يحتاجه العراق من التحالف الدولي هو أن تكون العلاقة الجديدة مبنية على الشراكة في موضوع مقاتلة الارهاب، ودعم القوات المسلحة العراقية بالتدريب والتجهيز والتسليح، اضافة الى الجهد الاستخباراتي".

وأشار إلى أن "الارهاب لا يزال يمثل خطرا، ولا تزال مناطق شمال شرق سوريا يتواجد فيها بشكل كبير".

ولفت إلى أن "علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على موضوع زيادة الخبرات والتدريب والاستشارة والتسليح ودعم القوات الامنية في هذه المجالات"، مؤكدا "عدم الحاجة الى أية قوات قتالية اجنبية على الارض".

يشار إلى أن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن شهد التأكيد على عدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول المقبل.

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